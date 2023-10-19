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        Ürgüp Milli İrade Platformu'ndan İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Ürgüp Milli İrade Platformu, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:29 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:29
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        Ürgüp Milli İrade Platformu'ndan İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Ürgüp Milli İrade Platformu, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınadı.

        Platformdan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik uzun yıllardır süren saldırıların son dönemde soykırıma dönüştüğü, bu durumun kabul edilemez olduğu belirtildi.

        İsrail'in sivil halkı hedef alan saldırılarının bazı ülkelerden destek görmesinin de insanlık adına utanç verici olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İsrail, tüm hukuk sistemlerinde savaş suçu sayılan bütün fiilleri işlemiş, kullanılması yasak olan silahları kullanmış, hatta hastanelere bile saldırmıştır. İsrail'in 1967 sınırlarına çekilmesini ve iki devletli çözümün acil olarak hayata geçirilmesini tüm gücümüzle haykırıyoruz. ​​​​​​​Bundan sonraki süreçte halkımıza yönelik Filistin ve Kudüs davamızın haklılığı konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimiz en etkili şekilde devam edecektir."

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