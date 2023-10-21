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        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 07:01 Güncelleme: 21.10.2023 - 07:13
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        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halinde olan, sürücüsü öğrenilemeyen 38 LA 263 plakalı otomobil refüje çarparak devrildi.

        Caddede devriye görevi yürüten emniyet ekibinin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki kişi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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