Nevşehir ve Kayseri'de Filistin'e yönelik saldırılar protesto edildi Nevşehir ve Kayseri'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Nevşehir ve Kayseri'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde "Gazze ölüyor" ve "Netanyahu 21. yüzyılın Hitleridir" yazılı afişlerini taşıdı.

Genç İHH Nevşehir İl Temsilcisi Mehmet Berat Tural, gazetecilere, İsrail'in son dönemde artan saldırılarına karşı "sessiz çığlık" atmak istediklerini belirtti.

İsrail'in başta ABD ve diğer Batı ülkelerinin desteği ile sivilleri katlettiğini vurgulayan Tural, "İsrail, uzun yıllardır Filistinli sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Dünya kamuoyunun suskunluğunu fırsat bilen İsrail ordusu, her gün katliamlarına yenilerini ekliyor. Bizler yaşanan bu dramı görmezlikten gelmeyeceğiz." dedi.

Eylemlerine bir süre devam eden vatandaşlar, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

- Sağlıkçılardan İsrail'e kınama

Kayseri'de doktorlar, eczacılar ve diş hekimleri, Gevher Nesibe Şifahanesi yakınında bir araya geldi.

Burada İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden sağlıkçılar, ellerinde Filistin'de yaşananlara dair fotoğraflar, Türkiye ve Filistin bayrağı taşıdı.

Tabib Odası Başkanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır, gaztecilere, 2 milyon insanın yaşadığı, ölüm ve gözyaşının dinmediği Filistin'in komşularıyla irtibatının koparıldığını, geçişlerin engellendiğini ve devasa bir hapishaneye dönüştürüldüğünü söyledi.

Tüm dünyanın gözü önünde İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığını kaydeden Bahadır, Gazze'de bulunan hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda çoğunluğu hasta, çocuk ve sağlık personelinde oluşan 500'den fazla sivil insanın canice katledildiğini ifade etti.

Bahadır, Türkiye Cumhuriyeti hekimleri olarak bu insanlık suçunu işleyen İsrail'i kınadıklarını dile getirdi.

Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Umut Kural da 1343 yıl önce Kerbela'da ne yaşandıysa bugün Filistin'de benzerinin yaşandığını bildirdi.

Zulme rızanın zulüm olduğuna dikkati çeken Kural, "Bu düstur ile başta ABD olmak üzere, mevcut duruma seyirci kalan Avrupa ve Arap ülkelerinin sessizliğini de lanetliyoruz. Bizler hekimiz, yaşam hakkının kutsallığını en üst seviyede destekleyen meslek grubuyuz. Bu vesile ile yanı başımızda gerçekleşen katliamı ve tüm ölümleri şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı (SAY) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. İbrahim Özcan, Sağlık ve Medeniyet Derneği Başkanı Dr. Mustafa Karaağaç, Tabip-Sen Başkanı Dr. Mustafa Ballı, Hekimsen adına Dr. Şule Çelebi de saldırıları kınayan birer konuşma yaptı.

Sağlıkçılar, konuşmalar sona erince dağıldı.