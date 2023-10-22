Nevşehir'de kooperatif kuran kadınlar kendi markalarıyla yöresel lezzetleri pazarlıyor BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de kurdukları kooperatifte bir araya gelen kadınlar, ürettikleri yöresel lezzetleri kendi markaları ile turistlere ve yurdun dört bir tarafına pazarlayarak aile ekonomisine katkı sunuyor.

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de kurdukları kooperatifte bir araya gelen kadınlar, ürettikleri yöresel lezzetleri kendi markaları ile turistlere ve yurdun dört bir tarafına pazarlayarak aile ekonomisine katkı sunuyor.

Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde, Belediye ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından sunulan destekle "Hereni Kadın Kooperatifi"ni kuran kadınlar, kuru meyveden pekmeze çeşitli yöresel ürünleri üreterek satışını yapıyor.

Yörede, pekmez kazanı anlamındaki "Hereni" markasını tescil ettiren kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılışı yapılan kooperatif binasında her gün buluşup el ele vererek üretim yapıyor.

Mutfak, tandır ve satış bölümünden oluşan kooperatif binasında üretilen lezzetler, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kargo ile yurt dışındaki gurbetçilere ve farklı illere de gönderiliyor.

Kooperatif Başkanı Raşide Gök, AA muhabirine, ev hanımları olarak hem sosyal hayatta daha fazla rol alabilmek hem de ekonomiye katkı sunmak amacıyla "birlikten kuvvet doğar" deyip çalışmaya başladıklarını söyledi.

- "Amacımız yöre insanına fayda sağlamak"

Kentleşme ile insanların bazı yöresel yiyecekleri üretme imkanından uzaklaştığını gördükleri için bu alana yöneldiklerini ifade eden Gök, şöyle konuştu:

"Kooperatifi 10 kişiyle kurduk, faal 7 üyemiz var. Üzüm suyu, nişasta ve unla kaynatılarak yapılan köftür, kıtır kabak tatlısı, ayva perverdesi (marmelat) gibi ürünlerin yanı sıra mantı, erişte, tarhana ve kuru meyveler hazırlıyoruz. Tandırda ateşin külünden faydalanarak ekmek pişiriyoruz. Eskiden bunları babaannelerimiz yapardı. Şimdi yeterince üretilmiyor. Bizim amacımız da üretimi azalan eski lezzetleri günümüze taşımak. Mesela ekmeğimiz, hamuruna patates püresi katıldığı için uzun süre bayatlamıyor. Bölgemize gelen turistler alışveriş yapıyor. Yurt dışında yaşayan ve bu lezzetlere hasret kalan gurbetçilerimiz talep ediyor. Ülkenin farklı yerlerinden de sipariş geliyor. Hanımların birlikte başarabildiğini göstermek istiyoruz. Amacımız daha çok insana ulaşmak ve yöremizin insanlarına daha fazla fayda sağlamak."

Kooperatif üyesi Sabriye Kaynar da üretime katkı sunmak ve yaptıkları yiyeceklerin beğenildiğine şahit olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Burada farklı yiyecekler üretiyoruz. Bize maddi anlamda destek oluyor. Günümüzü değerlendirmek açısından arkadaşlarla bir arada olmak da güzel. Yaptıklarımızı başkası yediğinde ve 'Tadı güzel' dediğinde çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

İlkay Öztürk ise beldelerine kurulan kooperatifi özellikle ev hanımları açısından çok faydalı bulduğunu belirterek, "Belli bir yaştan sonra bayanlar artık evde durmaktan sıkılıyor. Ev hanımıyım, buraya gelip arkadaşlarla bir şeyler üretip satmak hoşumuza gidiyor." dedi.