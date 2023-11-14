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        Filipinli öğrenci Nevşehir'de Müslüman oldu

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) öğrenim gören Filipinli genç, İslam'ı seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:56
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        Filipinli öğrenci Nevşehir'de Müslüman oldu
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        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) öğrenim gören Filipinli genç, İslam'ı seçti.

        NEVÜ Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencisi Michael Adriane Quilala, Müslüman olmak istediğini belirterek Nevşehir İl Müftülüğüne başvurdu.

        Müftülükte düzenlenen ihtida merasiminde, Müftü Yardımcısı Selami Kurt, İslam dini hakkında Quilala'ya bilgi verdi.

        Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Quilala, "Mehmet" adını aldı.

        Kurt, Quilala'ya İngilizce Kur'an-ı Kerim meali ile ihtida belgesini teslim etti.

        Törende, Nevşehir Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Faruk Kahriman ile "Mehmet"in sınıf arkadaşları da bulundu.

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