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        Kapadokya'daki yer altı depoları tüketicinin patates tedarik sorununu ortadan kaldırıyor

        BEHÇET ALKAN - Kapadokya'daki kayadan oyma 1321 ruhsatlı yer altı deposu, hasat dönemi dışındaki yaklaşık 6 aylık süreçte tüketicinin patates ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:00 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:06
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        Kapadokya'daki yer altı depoları tüketicinin patates tedarik sorununu ortadan kaldırıyor
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        BEHÇET ALKAN - Kapadokya'daki kayadan oyma 1321 ruhsatlı yer altı deposu, hasat dönemi dışındaki yaklaşık 6 aylık süreçte tüketicinin patates ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlıyor.

        Farklı yörelerde hasat edilen patatesin yaklaşık 2 milyon tonu bölgeye özgü tüf kayaların oyulması suretiyle yer altına yapılan doğal soğuk hava depolarına getiriliyor.

        Kapadokya'daki 1321 ruhsatlı yer altı deposuna konulan patates, kış boyunca pazarın ihtiyacını karşılıyor.

        Hiçbir enerji maliyeti olmadan, sahip olduğu nem ve ısı koşuluyla ürünün bozulmadan beklemesini sağlayan depolar, ürün tedarikinde tüketici mağduriyetinin yaşanmaması açısından önem taşıyor.

        Tırlarla getirilen patatesin taşınması, ayıklanması, istiflenmesi çalışmaları ve depoculuk faaliyetleri aynı zamanda istihdama da katkı sunuyor.

        Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, AA muhabirine, Gülşehir ilçesi ile Kavak ve Ortahisar beldelerindeki kayadan oyma yer altı depolarının, patates için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

        Nevşehir çevresinde çok sayıda yer altı deposunun kasım ayı sonuna kadar sürecek hasatta elde edilen patatese ev sahipliği yaptığını kaydeden Kahraman, "Kaya depolarımızın kapasitesi 2 milyon tona ulaşmıştır. Buradan Türkiye ve yurt dışına sevk ediliyor. Kışlık patates sökümü yurt genelinde tamamlanmak üzere. Patatesin saklanmasında doğal koşullar nedeniyle burası tercih ediliyor. Patates yer altı depolarında bozulmadığından yıl boyunca pazara sevkiyatı yapılabiliyor." dedi.

        - Tüketici patatesi yıl boyu kolaylıkla temin edebiliyor

        Patates Üreticileri, Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (PÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Köybaşı da Nevşehir'in patates üretiminde ülke genelinde 8'inci sırada yer aldığını ancak depolama konusunda alternatifsiz olduğunu söyledi.

        Köybaşı, patatesin hasat döneminde tüketiciye kolaylıkla ulaştığını ancak Kapadokya'daki depoların bu ürünün bir sonraki hasada kadar kolay temin edilmesine imkan sunduğunu kaydetti.

        Bölgedeki yer altı depolarının patates için uygun koşulları doğal yapısı sayesinde sağladığını anlatan Köybaşı, şöyle konuştu:

        "Patates, üretim bölgelerinden buraya geliyor. Buradaki doğal depolarımızda ürünün ihtiyaç duyduğu koşulları sağlayarak 6 ay boyunca Türkiye'yi patatessiz bırakamayacak şekilde saklama şansına sahibiz. Patatesi yetiştiği toprak altındaki ortamdan alıp yeniden toprağın altındaki kayadan oyma depolara koyuyoruz. Bu depolarımızın özelliği sıcaklığın yaz kış 8-10 derece arasında olmasıdır. Patatesin filizlenmeden, bozulmadan ve besin değerini yitirmeden muhafaza edilmesi mümkün oluyor. Hiçbir enerji kullanılmıyor. Türkiye'nin günlük 11 bin ton civarında patates ihtiyacı var ve biz bu depolardan 6 ay boyunca bu ürünü sevk ediyoruz. Bu depolar olmasa hasattan sonraki fire kaybı oranı çok yüksek olur. Bu depoları aslında Türkiye'nin patates kileri diye adlandırabiliriz. Atalarımız buzdolabının olmadığı dönemde kilerleri kullanırmış. Biz o kilerleri büyüterek içinde tırların gezebildiği geniş hacimli kilerler haline getirdik."

        Köybaşı, bölgedeki depolarda yeni ekim dönemini bekleyen tohumluk patateslerin de uygun koşullarda saklandığını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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