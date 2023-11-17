Nevşehir'de üniversite öğrencilerince kostüm yarışması düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) düzenlenen kostüm yarışmasında yaklaşık 400 öğrenci çeşitli kıyafet ve maskelerle etkinliğe katıldı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Animasyon ve Film Atölyesi Kulübü "Cosplay 2023 Kostüm Yarışması" düzenledi.

NEVÜ Spor Merkezi'ndeki etkinliğe, öğrenciler, çizgi film, animasyon ve sinemanın farklı karakterlerinin yansıtıldığı kostümlerle katıldı.

Kostümlerin jüri tarafından değerlendirildiği etkinlikte, müzikli eğlence, oyunlar, dilek köşesi ve itiraf kutusu aktiviteleri gerçekleştirildi.