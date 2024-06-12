Kapadokya Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kapadokya Üniversitesinden (KÜN) mezun olan 2 bin 498 öğrenci için tören düzenlendi.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tören, üniversitenin Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

KÜN Mütevelli Heyet Başkanı Funda Aktan, konuşmasına üniversitenin kurucu mütevelli heyet başkanı Alev Alatlı'ya rahmet dileyerek başladı.

Üniversite hayatının öğrenciye akademik eğitimin yanı sıra yaşam boyu faydalanılacak bilgileri de aktardığını dile getiren Aktan, "Kapadokya Üniversitesi size liyakatin, ahlakın, dürüstlüğün, yenilikçiliğin önemini öğretti, çevreye ve topluma duyarlı bireyler olmanızın önünü açtı. Burada edindiğiniz değerlerle geleceğin önderleri olacağınıza, her birinizin mezuniyet sonrası büyük başarılara imza atacağına canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise öğrencileri yetiştiren akademisyenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Sizler mezunlarımızın bugünlere gelmesinde en büyük emek sahibisiniz. Büyük gayret sarf ettiniz. Onlara sadece bilgi, beceri kazandırmakla kalmadınız aynı zamanda doğruyu, adaleti ve etik değerlerimizi öğrettiniz. Akıl, ahlak, adalet ve adap mottomuzdan hiçbir zaman ayrı olmadınız. Sizlere bu özverili çalışmalarınız için hassaten teşekkür ederim." Konuşmaların ardından öğrenciler şed kuşandı.