Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        "Hike and Fly Anatolia" Nevşehir etabı tamamlandı

        ​​​​​​​Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakalarının ikinci etabı Nevşehir'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:32 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hike and Fly Anatolia" Nevşehir etabı tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ​​​​​​​Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakalarının ikinci etabı Nevşehir'de yapıldı.

        Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen, 11 ülkeden 16 sporcunun katıldığı yarışma, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde verilen startla başladı.

        Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular, Kızılçukur Vadisi'nden geçerek Bayrak Tepe'ye tırmandı.

        Sporcular buradan yamaç paraşütüyle havalanarak Göreme ve Çavuşin'e iniş yaptı.

        Daha sonra Uçhisar'a ulaşan sporcular, Uçhisar Kalesi'nin çevresini dolandıktan sonra yeniden Ortahisar'a, oradan da bitiş noktası olan Ürgüp'e gelerek yarışmanın ikinci etabını tamamladı.

        Etabı birinci bitiren Çekyalı sporcu Stanislav Mayer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapadokya’da ilk defa yarıştığını söyledi.

        Kapadokya'nın harika bir coğrafya olduğunu dile getiren Mayer, şöyle konuştu:

        "Paraşütle kalktığımda bulut tabanına kadar çıkmayı başardım. Bölge inanılmaz güzel, çok beğendim. Davet edildiğim için çok mutluyum. Burada görülecek çok şey olduğu için herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. İlerleyen yıllarda da gelmeyi düşünüyorum. Yeraltı şehirleri gibi güzel yerleri gezme imkanı buldum. Bu sayede Kapadokya'yı hem yeraltından hem yürüyerek hem de gökyüzünden izleme şansını elde ettik."

        Dün gerçekleştirilen Aksaray etabının birincisi, Fransız sporcu Remi Bourdelle olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler
        Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Fethiye'de iki bot çarpıştı: Genç kadından acı haber!
        Fethiye'de iki bot çarpıştı: Genç kadından acı haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını ziyaret etti
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Diş tedavisinde hepatit bulaştı!
        Diş tedavisinde hepatit bulaştı!
        İsrail-Hizbullah gerilimi yükseliyor!
        İsrail-Hizbullah gerilimi yükseliyor!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Bakanlıktan vergi denetimi açıklaması
        Bakanlıktan vergi denetimi açıklaması
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Aşk Çeşme'si
        Aşk Çeşme'si
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de seyir halindeki TIR yandı
        Nevşehir'de seyir halindeki TIR yandı
        Nevşehir'de butik otelde çıkan yangın söndürüldü
        Nevşehir'de butik otelde çıkan yangın söndürüldü
        Nevşehir'de butik otelin terasında yangın
        Nevşehir'de butik otelin terasında yangın
        Nevşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Nevşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Nevşehir'de motosikletin bariyere çarptığı anlar güvenlik kamerasında
        Nevşehir'de motosikletin bariyere çarptığı anlar güvenlik kamerasında
        Yol kenarına savrulan tırın sürücüsü yaralandı
        Yol kenarına savrulan tırın sürücüsü yaralandı