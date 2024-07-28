"Hike and Fly Anatolia" Nevşehir etabı tamamlandı

​​​​​​​Türkiye'de ilk kez düzenlenen, koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakalarının ikinci etabı Nevşehir'de yapıldı.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen, 11 ülkeden 16 sporcunun katıldığı yarışma, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde verilen startla başladı.

Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular, Kızılçukur Vadisi'nden geçerek Bayrak Tepe'ye tırmandı.

Sporcular buradan yamaç paraşütüyle havalanarak Göreme ve Çavuşin'e iniş yaptı.

Daha sonra Uçhisar'a ulaşan sporcular, Uçhisar Kalesi'nin çevresini dolandıktan sonra yeniden Ortahisar'a, oradan da bitiş noktası olan Ürgüp'e gelerek yarışmanın ikinci etabını tamamladı.

Etabı birinci bitiren Çekyalı sporcu Stanislav Mayer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapadokya’da ilk defa yarıştığını söyledi.

Kapadokya'nın harika bir coğrafya olduğunu dile getiren Mayer, şöyle konuştu:

"Paraşütle kalktığımda bulut tabanına kadar çıkmayı başardım. Bölge inanılmaz güzel, çok beğendim. Davet edildiğim için çok mutluyum. Burada görülecek çok şey olduğu için herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. İlerleyen yıllarda da gelmeyi düşünüyorum. Yeraltı şehirleri gibi güzel yerleri gezme imkanı buldum. Bu sayede Kapadokya'yı hem yeraltından hem yürüyerek hem de gökyüzünden izleme şansını elde ettik."