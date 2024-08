Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri yapıldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi.

Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlik, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi Bektaşi vatandaşları bir araya getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, buradaki konuşmasında, Hacı Bektaş Veli'nin kendisine ışık tutan önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Anadolu'nun insanıyla, doğasıyla ve yaşayan her unsuruyla tüm yeryüzüne söyleyecek sözü olduğunu dile getiren İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu topraklarında öğretici tavırlarıyla sonsuzluğu yakalayan en önemli değerler arasında yer aldığını ifade etti.

Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörüsüyle birlik ve beraberliği öne çıkardığını belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hacı Bektaş Veli, zamandan ve mekandan bağımsız, derinliği, tüm insanlığı kapsayıcılığıyla çok önemli bir birliği öne çıkarır. Kardeşliğin ve barışın sesini, taşın, ağacın, insanın, canlı, cansız tüm varlıkların dilini konuşarak yükseltir. Onun yaşayışı ve öğretisi, çeşitlilik içinde yüce bir birliği anlatır. Hacı Bektaş Veli, yüzyıllar öncesinden belki de milyonlarca yıl ötesine giden bir sestir. Hacı Bektaş Veli, geçmişten günümüze akan ve geleceğe uzanan insan merkezli dünya görüşüyle sevgi, barış ve hakikat eliyle evrensele uzanan engin bir denizdir. Membaını Anadolu topraklarından alan bu deniz, merhamet, hoşgörü ve insan sevgisinden beslenen pınarıyla insanlığa hayat vermeye bütün coşkusuyla devam ediyor. Bugün hikmetli öğretisiyle hak ve hakikat aşkını anlatan Hacı Bektaş Veli'nin huzurundayız. Hacı Bektaş Veli'nin yolu, yolumuzdur. Bu yol bize birleşmeyi emreder. Bu yol bize bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı emreder. Bu yol bize, bu memleketin içinde 86 milyon yurttaşımızın hiçbirisini dışarıda bırakmamayı, 86 milyon insanımızın bu canım vatanın her varlığının, her nimetinin, her karış toprağının eşit hissedarı olmayı emreder. İşte bu yolda yürümeye kararlı insanlarız."