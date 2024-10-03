Çinlilerin milli bayram tatilinde Kapadokya'yı tercih etmesi işletmeleri sevindirdi

BEHÇET ALKAN - Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir haftalık tatilin başladığı ülkeden Kapadokya'ya gelen turistler, bölge turizmine canlılık kattı.

1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Çin Milli Bayramı dolayısıyla bu yıl da çok sayıda Çinli turist tatil için UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Kapadokya'ya ilgi gösterdi.

Bölgedeki turizm merkezlerinde yoğunluk oluşturan Çinli turistler, konaklama tesislerinde doluluk oranını artırdı.

Kapadokya'daki turizm merkezlerini gezen Çinli turistlerden Doroty Wu, AA muhabirine, uzun zamandır Kapadokya'ya seyahat planladığını, kısa tatil süresinde bu fırsatı yakalamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Burası çok romantik özelliklere sahip ve çok popüler bir yer. Çin'de bir şarkı var, 'Beni sıcak hava balonu için Türkiye'ye götür' der. Dün mevsimsel hava şartları nedeniyle balonla gezintiye katılamadık. Yarın havanın iyi olması ve balonla bölgeyi kuşbakışı izlemek için dua ediyoruz. Türkiye, Çinli ünlülerin çok sevdiği ülke." dedi.

Wen Zhang ise Kapadokya'nın Çin halkı arasında ilgi duyulan önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade ederek, "Buradaki manzara ayın yüzeyi gibi. Burada görmemiz gereken Uçhisar Kalesi gibi çok yer var. Ayrıca beğendiğim yerlerden biri de mağara oteller. Beraber geldiğimiz turistler buralarda şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kapadokya bize farklı bir his veriyor, kendimizi özel hissettiriyor." diye konuştu. Zeng Baixiang da Kapadokya'nın zenginliklerine hayran kaldığını, tekrar gelmek istediğini söyledi. - "Kapadokya Çin'de internet fenomeni gibi"

Çinli turistlere bölgedeki gezintilerinde eşlik eden turist rehberi Abdulkadir Tanrıdağlı ise tabiatı ve geniş kültürel öğeleri sayesinde Kapadokya'nın Çinli turistlerce tercih edildiğini vurgulayarak, "Kapadokya, Çin'de internet fenomeni gibi bir yer. Türkiye'ye gelip de Kapadokya'ya uğramadan giden Çinli Türkiye'ye gelmemiş gibi kabul edilir. Doğal güzellikler, yemekler, neresinden bakarsanız bakın çok farklı kültürler var ve Türkiye'yi gezdiğinizde dünyayı gezmiş gibi oluyorsunuz. O yüzden Çinliler Türkiye'ye çok hevesli, gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.