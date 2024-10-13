Nevşehir'de kalp krizi geçiren turist öldü

Otel görevlilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve hastaneye kaldırılan turist, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafapaşa köyündeki bir otelde konaklayan 69 yaşındaki Lin Hsiao Heng, odasında fenalaştı.

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