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        Nevşehir'de kalp krizi geçiren turist öldü

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tatil yapan Tayvanlı turist, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 17:26 Güncelleme: 13.10.2024 - 17:26
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        Nevşehir'de kalp krizi geçiren turist öldü
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tatil yapan Tayvanlı turist, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgiye göre, Mustafapaşa köyündeki bir otelde konaklayan 69 yaşındaki Lin Hsiao Heng, odasında fenalaştı.

        Otel görevlilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve hastaneye kaldırılan turist, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Heng'in cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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