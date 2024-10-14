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        Nevşehir'de iki okul ve araştırma merkezi için açılış töreni düzenlendi

        Nevşehirli hayırseverlerce yaptırılan iki okul ile araştırma merkezi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:45
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        Nevşehir'de iki okul ve araştırma merkezi için açılış töreni düzenlendi
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        Nevşehirli hayırseverlerce yaptırılan iki okul ile araştırma merkezi düzenlenen törenle açıldı.

        Kent merkezinde hayırsever iş insanlarınca yaptırılan, aynı yerleşkedeki Fevzi Dirikoç Fen Lisesi, Hacı Mustafa ve Türkan Öbekli İlkokulu ile Olcay Sağlam Rehberlik Araştırma Merkezi'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrencilerce halk oyunları sahnelendi.

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, törendeki konuşmasında, eğitimin, bir milletin yarınlara güvenle bakabilmesi açısından hayati bir konu olduğunu belirtti.

        İnsan odaklı yatırımları önemsediklerini dile getiren Fidan, "Öğrenci ve öğretmenlerimizin en iyi fiziki koşullarda eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirebilecekleri mekanların oluşturulması, bilişim teknolojilerinden öğrencilerimizin en iyi şekilde faydalanması için ilimizdeki çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

        Programda, hayırseverler Mehmet Ali Öbekli, Filiz Dirikoç Acar ve Bayram Sağlam da birer konuşma yaptı.

        Müftü Yardımcısı Mahmut Taşyapan'ın duasının ardından, kurdeleler protokol ve diğer katılımcılar tarafından kesildi.

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