Nevşehir'de iki okul ve araştırma merkezi için açılış töreni düzenlendi

Nevşehirli hayırseverlerce yaptırılan iki okul ile araştırma merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Kent merkezinde hayırsever iş insanlarınca yaptırılan, aynı yerleşkedeki Fevzi Dirikoç Fen Lisesi, Hacı Mustafa ve Türkan Öbekli İlkokulu ile Olcay Sağlam Rehberlik Araştırma Merkezi'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrencilerce halk oyunları sahnelendi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, törendeki konuşmasında, eğitimin, bir milletin yarınlara güvenle bakabilmesi açısından hayati bir konu olduğunu belirtti.