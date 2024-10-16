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        Nevşehir merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 15 zanlı yakalandı

        Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9'u üniversite öğrencisi 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:14
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        Nevşehir merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 15 zanlı yakalandı
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        Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9'u üniversite öğrencisi 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, 5 aylık çalışmanın ardından Nevşehir, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır, Şırnak ve Osmaniye'de çeşitli adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi.

        Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda, 9'u üniversite öğrencisi, 15 şüpheli yakalandı.

        Bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi.

        Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira para hareketi tespit eden ekipler, B.D. isimli zanlının yurt dışındaki yasa dışı bahis uygulamalarına para yönlendirmek için komisyon ödediği üniversite öğrencilerinin banka ve sanal borsa hesaplarını kullandığı, lüks hayat vaadettiği ve öğrencilere bazı mekanlarda eğlence programı düzenlediğini belirledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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