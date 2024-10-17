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        Nevşehir'de meme kanserini yenen kadın gönüllü sağlık elçiliği yapıyor

        Nevşehir'de emekli hemşire 55 yaşındaki Fatma Tuzdelener, erken evrede teşhis konulan meme kanserini tedaviyle yendikten sonra farkındalık oluşturma amacıyla gönüllü sağlık elçisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:34
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        Nevşehir'de meme kanserini yenen kadın gönüllü sağlık elçiliği yapıyor
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        Nevşehir'de emekli hemşire 55 yaşındaki Fatma Tuzdelener, erken evrede teşhis konulan meme kanserini tedaviyle yendikten sonra farkındalık oluşturma amacıyla gönüllü sağlık elçisi oldu.

        Tuzdelener, 2014 yılında kentte görev yaptığı dönemde vücudunda kitle olduğunu fark ederek, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvurdu.

        Yapılan ultrasonografi ve mamografi testlerinde teşhisi kesinleşen Tuzdelener, geçirdiği ameliyatın ardından kemoterapi ve radyoterapi tedavisi aldı.

        Tedavisinin ardından kanseri yenen Tuzdelener, sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen seminerlere katılıp, vaktini değerlendirmek amacıyla kadınların bulunduğu çeşitli ortamlarda erken teşhisin önemini anlatarak, farkındalık oluşturmaya çabalıyor.

        Kanser olduğunu öğrendiğinde büyük şok yaşadığını belirten Tuzdelener, kendisine sunulan tedavi seçenekleri ve KETEM'in desteğiyle zorlu süreci geride bırakarak sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

        Hayata umutla bağlanıp, gerekli tedavileri alarak yenilgiye uğrattığı kanser konusunda özellikle kadınları bilinçlendirmek adına gönüllü çalışmalar yaptığını aktaran Tuzdelener, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kendi hikayemi paylaşarak kadınlar üzerinde farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Elle muayeneyi düzenli olarak yapmaları gerektiğini anlatıyor, KETEM'den her an ücretsiz destek alabileceklerini söylüyorum. Nevşehir'de KETEM tırı meme kanseri taramaları için mahalle ve köylere kadar ulaşıyor. Ben de KETEM tırına gitmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü erken teşhis benim hayatımı kurtardı."

        Kanserle mücadelede cesaretli olma çağrısında bulunan Tuzdelener, kendisine destek veren sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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