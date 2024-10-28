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        Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliği heyeti KÜN'ü ziyaret etti

        Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Renad Nofal başkanlığındaki heyet, Kapadokya Üniversitesini (KÜN) ziyaret ederek akademik ve araştırma faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:32 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:46
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        Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliği heyeti KÜN'ü ziyaret etti
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        Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Renad Nofal başkanlığındaki heyet, Kapadokya Üniversitesini (KÜN) ziyaret ederek akademik ve araştırma faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile bir araya gelen heyet, eğitim altyapısı ve uluslararası işbirliği imkanları konusunda görüşme yaptı.

        Üniversitenin akademik yetkinlikleri hakkında bilgi alan heyet, uluslararası akademik ve kültürel işbirliklerini güçlendirme kapsamında görüş alış verişinde bulundu.

        Heyet, KÜN'ün Ürgüp ve Mustafapaşa köyündeki yerleşkelerindeki okul ve araştırma merkezlerini de inceledi.

        Nofal'a, Ürdün’ün Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşe Yardımcısı Ahmad Alqudah ile bazı yetkililer de eşlik etti.

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