Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        HTBB üyesi gazeteciler Kapadokya'yı Avrupa'da tanıtacak

        Hamburg Türk Basın Birliği (HTBB) üyesi gazeteciler, Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinin daveti üzerine Kapadokya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:28 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        HTBB üyesi gazeteciler Kapadokya'yı Avrupa'da tanıtacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamburg Türk Basın Birliği (HTBB) üyesi gazeteciler, Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinin daveti üzerine Kapadokya'ya geldi.

        HTBB Başkan Yardımcısı Ali Akdemir, yönetim kurulu üyeleri ve Almanya’da çeşitli gazete, televizyon, haber ajansı ve internet sitelerinde görev yapan gazeteciler, tüf kayalar oyularak yer altında kurulan Güray Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi'nde Nevşehirli gazetecilerle bir araya geldi.

        Akdemir, Kapadokya'nın Avrupa'da tanıtımı için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi.

        Hamburg Türk Basın Birliği olarak Türkiye'ye 8. kez geldiklerini aktaran Akdemir, "Kapadokya bölgesi planımızda sürekli vardı ama bu dönemde nasip oldu. Biz bu tür gezileri genelde bilgimizi, görgümüzü arttırmak, buradaki bölgelerin, güzel yörelerin, yaşayan insanların tanıtımını Avrupa'da yapmak ve tabii ki meslektaşlarımızla tanışmak, kaynaşmak, onlarla birliğimizi güçlendirmek için gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Birliği yaklaşık 14 yıl önce kurdukları belirten Akdemir, "Bölgeyi tüm özellikleri ve kültürel zenginlikleriyle tanıdık. Dünyanın incisi Kapadokya'nın yurt dışında tanıtımının yapılması için bizler üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz." diye konuştu.

        Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici de Almanya’daki basın kuruluşlarında görev yapan gazetecileri Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’de konuk etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Ekici, "Bölgedeki kültürel zenginliklerin ve görsel güzelliklerin tanıtılması açısından bu tür gezilerin oldukça verimli geçtiğini söyleyebilirim. Bölgemizde yapılan kültürel gezi, Avrupa'da Kapadokya'nın tanıtılmasına katkı sunacaktır. Hep birlikte hem yurt içine hem yurt dışına Kapadokya bölgemizi tanıtmaya el birliğiyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Miras davası namus davasına döndü: "Ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum"
        Miras davası namus davasına döndü: "Ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        Gizem acısı! İşe giderken kaza kurbanı oldu
        Gizem acısı! İşe giderken kaza kurbanı oldu
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de Kapadokya Atçılık Kültür Derneği kuruldu
        Nevşehir'de Kapadokya Atçılık Kültür Derneği kuruldu
        Yerin 20 metre altındaki kayadan oyma müzede, yüzlerce yıllık seramik ve çö...
        Yerin 20 metre altındaki kayadan oyma müzede, yüzlerce yıllık seramik ve çö...
        Nevşehir'de sağlık çalışanları performans sistemi konusunda bilgilendirildi
        Nevşehir'de sağlık çalışanları performans sistemi konusunda bilgilendirildi
        Ürgüp'te atıl durumdaki okul binası köy konağı olarak restore edildi
        Ürgüp'te atıl durumdaki okul binası köy konağı olarak restore edildi
        Süper Lig 1. Etap 1. Devre Masa Tenisi Müsabakaları, Nevşehir'de yapıldı
        Süper Lig 1. Etap 1. Devre Masa Tenisi Müsabakaları, Nevşehir'de yapıldı