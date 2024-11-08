HTBB üyesi gazeteciler Kapadokya'yı Avrupa'da tanıtacak

Hamburg Türk Basın Birliği (HTBB) üyesi gazeteciler, Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinin daveti üzerine Kapadokya'ya geldi.

HTBB Başkan Yardımcısı Ali Akdemir, yönetim kurulu üyeleri ve Almanya’da çeşitli gazete, televizyon, haber ajansı ve internet sitelerinde görev yapan gazeteciler, tüf kayalar oyularak yer altında kurulan Güray Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi'nde Nevşehirli gazetecilerle bir araya geldi.

Akdemir, Kapadokya'nın Avrupa'da tanıtımı için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi.

Hamburg Türk Basın Birliği olarak Türkiye'ye 8. kez geldiklerini aktaran Akdemir, "Kapadokya bölgesi planımızda sürekli vardı ama bu dönemde nasip oldu. Biz bu tür gezileri genelde bilgimizi, görgümüzü arttırmak, buradaki bölgelerin, güzel yörelerin, yaşayan insanların tanıtımını Avrupa'da yapmak ve tabii ki meslektaşlarımızla tanışmak, kaynaşmak, onlarla birliğimizi güçlendirmek için gerçekleştiriyoruz." dedi.

Birliği yaklaşık 14 yıl önce kurdukları belirten Akdemir, "Bölgeyi tüm özellikleri ve kültürel zenginlikleriyle tanıdık. Dünyanın incisi Kapadokya'nın yurt dışında tanıtımının yapılması için bizler üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz." diye konuştu.