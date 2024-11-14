Nevşehir'de polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
Nevşehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak broşür dağıttı.
Nevşehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak broşür dağıttı.
Ekipler, il merkezinde ziyaret ettikleri esnafa ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde vatandaşlara dolandırıcılık uyarıları içeren broşür dağıttı.
Ekipler, dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili de vatandaşları bilgilendirdi.
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