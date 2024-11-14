Nevşehir'de polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Ekipler, dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili de vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, il merkezinde ziyaret ettikleri esnafa ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde vatandaşlara dolandırıcılık uyarıları içeren broşür dağıttı.

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