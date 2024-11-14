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        Nevşehir'de polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

        Nevşehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak broşür dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 09:59 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:46
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        Nevşehir'de polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
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        Nevşehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak broşür dağıttı.

        Ekipler, il merkezinde ziyaret ettikleri esnafa ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde vatandaşlara dolandırıcılık uyarıları içeren broşür dağıttı.

        Ekipler, dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili de vatandaşları bilgilendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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