Nevşehir'de kaportacı dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki saat süren çalışmayla yangını söndürerek soğutma işlemi yaptı.

Alevler kısa sürede büyüyerek iş yerinde bakım ve onarım için park halinde bulunan iki minibüs ile motosiklete sıçradı.

Sümer Mahallesi Lale Sanayi Sitesi 9. Blok'taki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Nevşehir'de sanayi sitesindeki bir kaportacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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