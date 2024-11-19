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        Nevşehir'de kaportacı dükkanında çıkan yangın söndürüldü

        Nevşehir'de sanayi sitesindeki bir kaportacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 08:33 Güncelleme: 19.11.2024 - 08:52
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        Nevşehir'de kaportacı dükkanında çıkan yangın söndürüldü
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        Nevşehir'de sanayi sitesindeki bir kaportacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Sümer Mahallesi Lale Sanayi Sitesi 9. Blok'taki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede büyüyerek iş yerinde bakım ve onarım için park halinde bulunan iki minibüs ile motosiklete sıçradı.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki saat süren çalışmayla yangını söndürerek soğutma işlemi yaptı.

        Yangında iş yeri ile içindeki araçlarda ağır hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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