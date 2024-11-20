Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle hafta sonuna kadar ertelendi

Yetkililer, meteoroloji tahminlerine göre bölgede rüzgar ve yağış beklendiğini, hafta sonu yapılacak değerlendirmenin ardından uçuşlarının yeniden düzenlenebileceğini bildirdi.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile kaplı vadileri kuş bakışı izlemek isteyen turistlere yönelik düzenlenen turlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle hafta sonuna kadar ertelendi.

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