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        NEVÜ'de "Doğunun yedinci oğlu Sezai Karakoç" konferansı düzenlendi

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ), "Doğunun yedinci oğlu Sezai Karakoç" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:51 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:51
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        NEVÜ'de "Doğunun yedinci oğlu Sezai Karakoç" konferansı düzenlendi
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        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ), "Doğunun yedinci oğlu Sezai Karakoç" konulu konferans düzenlendi.

        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu'nda şair-yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'un vefatının 3'üncü yılı dolasıyla etkinlik düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, programda, Karakoç'un İslam ve Türk düşünce tarihi açısından önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

        Aytekin, Karakoç'un yaşamından ve fikirlerinden örnekler verdi.

        Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Şimşek de Karakoç'un "Masal" isimli şiirini analiz ederek batı ve doğu medeniyetlerinin yansımalarını anlattı.

        Şimşek, Karakoç'un özellikle modernizm, pozitivizm, kültürel asimilasyon faaliyetlerine karşı düşüncelerini değerlendirdi.

        Etkinliğe, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

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