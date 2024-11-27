Nevşehir'de kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı

Günaydın, gazetecilere, evinin köyün çıkışında olduğunu, rahatsızlığı nedeniyle kapanan yolu yürüyemediğini belirterek, "Pazar günü kar ve tipi olunca yollar kapandı, diyalize gidemedim. Özel İdaresi yetkililerini arayıp yardım talebinde bulundum. Onlar da sabah iş makinesi gönderip yolu açtılar." diye konuştu.

Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyünde 23 yıldır diyaliz tedavisi gören 54 yaşındaki Yaşar Günaydın, bölgede hafta sonundan beri etkili olan kar ve tipi nedeniyle hastaneye gidemediğini belirterek, İl Özel İdaresinden yardım istedi.

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