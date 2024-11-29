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        Başkan Arı, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemede bulunup, esnafı iş yerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:47
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        Başkan Arı, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi
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        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemede bulunup, esnafı iş yerinde ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanlı Caddesi ile Fişekçi ve Sefer sokaklarında incelemede bulunan Başkan Arı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Belediyenin yürüttüğü çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgi veren Arı, talep ve önerileri dinledi.

        Arı, kendisine çalışmalarından dolayı teşekkür eden vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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