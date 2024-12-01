Ankara Devlet Tiyatrosunun "Siyah Kadınlı" oyunu Nevşehir'de sahnelenecek

Ankara Devlet Tiyatrosunun "Siyahlı Kadın" oyununu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) tiyatroseverlerle buluşacak.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında her ay halka açık gerçekleştirilen tiyatro gösterimleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Ankara Devlet Tiyatrosu, 3-5 Aralık'ta 3 gün sahne alarak tiyatroseverlerle buluşacak.