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        Nevşehir'de evinde 4 ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de, evinde ruhsatsız 3 tabanca ve tüfek ile uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 18:39 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:39
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        Nevşehir'de evinde 4 ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'de, evinde ruhsatsız 3 tabanca ve tüfek ile uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D'nin şehir dışından temin ettiği ruhsatsız silahları pazarladığını belirledi.

        A.D'nin adresine düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, tabancalara ait 3 şarjör, muşta, hassas terazi ile 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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