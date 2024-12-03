Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        NEVÜ'de "Türk Okçuluğunun Tarihsel Süreci ve Günümüz Uygulamaları" paneli düzenlendi

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Okçuluk Kulübü tarafından "Türk Okçuluğunun Tarihsel Süreci ve Günümüz Uygulamaları" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        NEVÜ'de "Türk Okçuluğunun Tarihsel Süreci ve Günümüz Uygulamaları" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Okçuluk Kulübü tarafından "Türk Okçuluğunun Tarihsel Süreci ve Günümüz Uygulamaları" konulu panel düzenlendi.

        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Türk okçuluğu grubu Tirendaz'ın kurucusu Dr. Murat Özveri, okçuluk tarihinin gelişim sürecini anlattı.

        Okçuluğun, Türk devletlerindeki gelişim süreci ve günümüz uygulamaları üzerine yürüttüğü araştırmaları katılımcılarla paylaşan Özveri, bu kapsamdaki akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetlerinin okçuluğa sağladığı katkılarla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü Başkanı Fethi Yöndemli de programda konuşma yaptı.

        NEVÜ Okçuluk Kulübü'nün akademik danışmanı öğretim görevlisi Mehmet Fatih Tan, panelin sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi ve plaket verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Silah paylaşımlarına 55 gözaltı!
        Silah paylaşımlarına 55 gözaltı!
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik
        Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Oscar'dan umudu yok
        Oscar'dan umudu yok
        Küçük adanın büyük savaşı
        Küçük adanın büyük savaşı
        Artık yıl nedir ve neden oluşur?
        Artık yıl nedir ve neden oluşur?
        3 Türk’ten 1’i "yoksulum" diyor
        3 Türk’ten 1’i "yoksulum" diyor
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de evinde 4 ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklan...
        Nevşehir'de evinde 4 ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklan...
        Nevşehir Belediyespor-Beykoz İshaklıspor: 0-0
        Nevşehir Belediyespor-Beykoz İshaklıspor: 0-0
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Nevşehir'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Nevşehir'de konuştu:
        Ankara Devlet Tiyatrosunun "Siyah Kadınlı" oyunu Nevşehir'de sahnelenecek
        Ankara Devlet Tiyatrosunun "Siyah Kadınlı" oyunu Nevşehir'de sahnelenecek
        Kapadokya'da 2025 yılı ön rezervasyon talepleri turizmcileri umutlandırdı
        Kapadokya'da 2025 yılı ön rezervasyon talepleri turizmcileri umutlandırdı
        Kapadokya'da "Barış Balonu" Gazze halkına destek için uçtu
        Kapadokya'da "Barış Balonu" Gazze halkına destek için uçtu