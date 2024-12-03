NEVÜ'de "Türk Okçuluğunun Tarihsel Süreci ve Günümüz Uygulamaları" paneli düzenlendi

Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü Başkanı Fethi Yöndemli de programda konuşma yaptı.

Okçuluğun, Türk devletlerindeki gelişim süreci ve günümüz uygulamaları üzerine yürüttüğü araştırmaları katılımcılarla paylaşan Özveri, bu kapsamdaki akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetlerinin okçuluğa sağladığı katkılarla ilgili değerlendirmede bulundu.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Türk okçuluğu grubu Tirendaz'ın kurucusu Dr. Murat Özveri, okçuluk tarihinin gelişim sürecini anlattı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Okçuluk Kulübü tarafından "Türk Okçuluğunun Tarihsel Süreci ve Günümüz Uygulamaları" konulu panel düzenlendi.

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