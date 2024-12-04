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        Nevşehir'de otomobille öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 24 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otomobille üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 16'sı öğrenci 24 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:04 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:09
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        Nevşehir'de otomobille öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 24 kişi yaralandı
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otomobille üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 16'sı öğrenci 24 kişi yaralandı.

        F.M. idaresindeki 51 ER 650 plakalı otomobille H.D'nin kullandığı Kapadokya Üniversitesi öğrencilerini taşıyan 38 AJC 719 plakalı minibüs, Ürgüp Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, yola devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 16'sı öğrenci 24 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Araçların yoldan kaldırılmasıyla kapanan yol, trafik akışına açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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