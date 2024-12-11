Nevşehir'de tarihi eser niteliğinde tablo ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

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