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        Nevşehir'de tarihi eser niteliğinde tablo ele geçirildi

        Nevşehir'de bir evde tarihi eser niteliği taşıyan tablo bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:11
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        Nevşehir'de tarihi eser niteliğinde tablo ele geçirildi
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        Nevşehir'de bir evde tarihi eser niteliği taşıyan tablo bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

        Adresteki aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen "Meryem ve İsa" tasviri bulunan tablo ele geçirildi.

        Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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