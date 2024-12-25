Kozaklı termal tesisleri yeni yılı tam dolulukla karşılıyor

MURAT ASİL - Türkiye'nin önemli termal merkezlerinden Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki tesisler, yılbaşına tam dolulukla girecek.

Birçok tesisin günler öncesinden yüzde 100 doluluğa ulaştığı ilçedeki termal konaklama merkezinde yılbaşı hazırlıkları son aşamaya geldi.

Sodyum, kalsiyum ve klor içeriği ve yerden çıkış sıcaklığı 95 dereceyi bulan suyuyla ünlü Kozaklı kaplıcaları, 24 tesisi ile her bütçeye uygun konaklama imkanı sunuyor ve kısa süreli tatillerde yerli turistlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Kozaklı'daki bir otelin genel müdürü Mehmet Akif Özyalçın, AA muhabirine, otellerinin bölgenin kapasite olarak en büyük işletmesi olduğunu belirterek, yılbaşı satışlarını günler öncesinde tamamladıklarını söyledi.

Yeni yılı Kozaklı'da karşılayacak tatilciler, yakınlığı nedeniyle tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı da ziyaret edebilecek.

Mevsim itibarıyla termal turizmin en yüksek sezonunu yaşadıklarını aktaran Özyalçın, "Kasım, aralık ve ocak aylarının kaplıca sezonu olması dolayısıyla hafta sonları yüzde 100, hafta içi de yüzde 75 doluluk yakalamış durumdayız. Çevremizdeki otellerde de doluluk oranı bizlere yakın." dedi.

Yılbaşında da bölgeye önemli ilgi olduğunu, günler öncesinde otellerin tam doluluğu yakaladığını dile getiren Özyalçın, şunları kaydetti: