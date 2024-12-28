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        Nevşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 09:43 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:50
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        Nevşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        M.Ç. yönetimindeki 50 ADH 758 plakalı hafif ticari araç, Gülşehir yolu Avanos girişinde yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mustafa Ç. hayatını kaybetti, araçta bulunan ve yaralanan Emre İ. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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