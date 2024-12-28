Nevşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.Ç. yönetimindeki 50 ADH 758 plakalı hafif ticari araç, Gülşehir yolu Avanos girişinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mustafa Ç. hayatını kaybetti, araçta bulunan ve yaralanan Emre İ. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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