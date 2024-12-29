Nevşehir merkezli "fuhuş" operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alınırken yüklü miktarda para ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Çok sayıda konaklama kaydı ve 259 tanık ifadesinin ardından Nevşehir, Aksaray, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ'da çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

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