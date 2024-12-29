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        Nevşehir merkezli "fuhuş" operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

        Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 00:31 Güncelleme: 29.12.2024 - 00:31
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        Nevşehir merkezli "fuhuş" operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
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        Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama suçlarına yönelik çalışma başlattı.

        Çok sayıda konaklama kaydı ve 259 tanık ifadesinin ardından Nevşehir, Aksaray, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ'da çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alınırken yüklü miktarda para ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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