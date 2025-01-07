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        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:38 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:38
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        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi zanlı tutuklandı
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        Nevşehir'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu zanlı yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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