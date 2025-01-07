Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi zanlı tutuklandı
Nevşehir'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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