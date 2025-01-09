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        Kapadokya'da gazeteciler atlı tur etkinliğine katıldı

        Türkiye'nin peri bacalarıyla ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle atlı tur etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:13
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        Kapadokya'da gazeteciler atlı tur etkinliğine katıldı
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        Türkiye'nin peri bacalarıyla ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle atlı tur etkinliği düzenlendi.

        Kapadokya Atçılık Kültür Derneğince Nevşehir'in Göreme beldesinde gerçekleştirilen etkinlikte gazeteciler, peribacalarıyla kaplı Kılıçlar ve Güllüdere vadilerini gezdi.

        Daha önce haber takibi için emek harcadıkları bölgeleri atın üstünde gezen gazeteciler, keyifli anlar yaşadı.

        Dernek Başkanı Murat Çiftçi, yaptığı konuşmada, gazetecilerin yaptıkları haberlerle Kapadokya'nın tanıtımına büyük destek verdiklerini bildirdi.

        Kapadokya'da çalışan gazetecilerin farklı bir deneyim yaşamaları amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirten Çiftçi, tüm basın mensuplarının gününü kutladığını kaydetti.

        Etkinliğe katılan gazeteci Fatih Kılınç da dünyanın en değerli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'nın güzelliklerini at sırtında keşfetmenin güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

        Daha önce atlı turla ilgili bir çok kez haber yapmasına rağmen ilk kez ata binen gazeteci Mehmet Özdemir ise Kapadokya'nın en güzel manzaralarını atlı turla izlemeyi herkese tavsiye ettiğini ifade etti.

        Gazeteci Bülent Hezenci de daha önce farkına varmadığı doğal güzellikleri at sırtında keşfetmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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