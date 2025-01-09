Nevşehir'de sahte zeytinyağı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, bir esnafın ihbarı üzerine 7 Ocak'ta da 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirmişti.

Operasyonda, farklı ebatlardaki şişe ve tenekelerde 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, şüpheliler M.A. ile S.A. gözaltına alındı.

Bu kapsamda, kent merkezindeki bir depodan piyasaya sahte zeytinyağı sürüldüğünü belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gıdada sahtecilik ve kaçakçılık yapanların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

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