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        Nevşehir'de sahte zeytinyağı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de düzenlenen sahte zeytinyağı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:31 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:41
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        Nevşehir'de sahte zeytinyağı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir'de düzenlenen sahte zeytinyağı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gıdada sahtecilik ve kaçakçılık yapanların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, kent merkezindeki bir depodan piyasaya sahte zeytinyağı sürüldüğünü belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, farklı ebatlardaki şişe ve tenekelerde 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, şüpheliler M.A. ile S.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Polis ekipleri, bir esnafın ihbarı üzerine 7 Ocak'ta da 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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