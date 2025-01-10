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        Nevşehir protokolünden "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:21 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:21
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        Nevşehir protokolünden "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı
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        Nevşehir Valisi Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

        Vali Fidan, mesajında, basının, milli birliğin sağlanması, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşı olduğunu belirtti.

        Basın mensuplarının, gelişmeleri tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydeden Fidan, "Büyük bir özveri ile görevinin başında olan basın çalışanları, görevlerini ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da basın çalışanlarımızın, milli bir hedef olarak, ülkemizin 2025 hedeflerine giden bu yolda, fikirleriyle, kalemleriyle toplumu aydınlatmaya devam edeceklerine gönülden inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

        Başkan Arı da tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveri ile toplumun haber alma özgürlüğü için çalışan gazetecilerin aynı zamanda kamusal bir görevi de yerine getirdiklerine işaret etti.

        Gazetecilerin günün her saatinde haber peşinde koşarak sorumluluk duygusu içinde toplum için çabaladığını vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

        "Ülkemiz ve şehrimizdeki gelişmeleri kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, halkımız ile belediyemiz arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın, yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri, çalışmalarımızda önemli faydalar sağlıyor. Fedakarca görev yapan değerli basın mensuplarının, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi, kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ile projelerin vatandaşlarımızla paylaşılmasında ve kamuoyu tarafından sahiplenmesinde de önemli katkıları bulunmaktadır."

        NEVÜ Rektörü Aktekin ise gazeteciliğin, bir meslek olmanın ötesinde insani değerlere ve toplum yararına entelektüel sorumluluk etkinliği olduğunu belirtti.

        Gazetecilikte etik, doğruluk ve tarafsızlık ilkelerinin son derece önemli olduğunu aktaran Aktekin, tüm çalışan gazetecilerin günlerini kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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