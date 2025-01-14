NEVÜ geçen yıl 50 bilimsel araştırma projesine destek verdi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin (BAP), 2024'te 50 bilimsel araştırma projesine destek verdiği bildirildi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin (BAP), 2024'te 50 bilimsel araştırma projesine destek verdiği bildirildi.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, yazılı açıklamasında, üniversitelerindeki öğrenciler ile akademik personelin ortaya koyduğu bilimsel araştırmaları önemsediklerini ve projelerine destek verdiklerini belirtti.
Bu yıl da benzer projelerin destekleneceğini kaydeden Aktekin, "Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2024'te 50 bilimsel araştırma projesine toplam 380 bin 621 lira destek verildi." ifadelerini kullandı.
Aktekin, 2025 yılı 1. dönem çağrı takviminin tüm akademik personele duyurulacağını da sözlerine ekledi.
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