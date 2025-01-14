NEVÜ geçen yıl 50 bilimsel araştırma projesine destek verdi

Aktekin, 2025 yılı 1. dönem çağrı takviminin tüm akademik personele duyurulacağını da sözlerine ekledi.

Bu yıl da benzer projelerin destekleneceğini kaydeden Aktekin, "Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2024'te 50 bilimsel araştırma projesine toplam 380 bin 621 lira destek verildi." ifadelerini kullandı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, yazılı açıklamasında, üniversitelerindeki öğrenciler ile akademik personelin ortaya koyduğu bilimsel araştırmaları önemsediklerini ve projelerine destek verdiklerini belirtti.

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