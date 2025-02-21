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        "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi maceranın başladığı Nevşehir'de izlendi

        Nevşehir'de, "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filminin çocuklar için ücretsiz özel gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:56 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:09
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        "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi maceranın başladığı Nevşehir'de izlendi
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        Nevşehir'de, "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filminin çocuklar için ücretsiz özel gösterimi yapıldı.

        Kahramanlar Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadığı maceraları konu alan TRT ortak yapımı animasyon filmi, kentteki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda katılımcılarca izlendi.

        Etkinliğe katılan Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, filmin son dönemin en çok izlenenler arasında yer aldığını söyledi.

        Filmin, çocuklara kültürel öğeleri anlatımının yanı sıra Kapadokya'nın tanıtımına da katkı sunması açısından değerli olduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu:

        "Rafadan Tayfa: Kapadokya filmi, hem çocuklarımız hem de kültürel mirasımızın taşınması için büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştiren, dostluk, dayanışma ve aile gibi değerleri konu alan bu film, bir animasyon filmi olmanın yanında bölgenin tanıtımı açısından kültürel miras taşıyıcısı görevini görüyor. Kapadokya'mız gerek ülkemizin gerekse de dünyanın doğal ve tarihi miraslarından birisidir. Bildiğim kadarıyla Rafadan Tayfa Kapadokya filmi, 2025 yılının en çok izlenen filmlerinden birisi. Biz de Kapadokya'mızı konu alan filmin çocuklarımıza gösterilmesini önemsedik."

        MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ise filmi daha önce de beğeniyle izlediğini dile getirerek, "Sadece çocuklar tarafından izlenmiyor. Ben de daha önce TRT'de birkaç kez izlemiştim. Gençler ve büyükler tarafından da çok izlenen film oldu. Kapadokya'nın ve Türkiye'nin tanıtımı açısından bütün dünyada dizi filmlerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve TRT bu noktada çok büyük atılımlar gerçekleştirdi." dedi.

        Filmin yönetmeni ve yapımcısı İsmail Fidan da filmin 2 milyon 250 bine yakın seyirciye ulaştığını aktardı.

        Gösterimin Nevşehir'de yapılıyor olmasının ekip açısından ayrıca değer taşıdığını dile getiren Fidan, "İlk günden beri beklediğimiz bir gündü. 2 milyon 250 bin izlenme sayısıyla sinemada uzun yıllar konuşulacak bir başarıya imza attık. Daha önemlisi Kapadokya, ülkemizin en değerli kültürel miraslarından ve bizim hayal şehri diyeceğimiz bir alan. Tüm Türkiye çok sevdi. İnşallah en yakın zamanda önce Avrupa'da sonra tüm dünyada arkadaşlarımızla buluşuyor olacağız." ifadelerini kullandı.

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