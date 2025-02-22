Nevşehir'de dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Nevşehir'de, usulsüz senet düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Nevşehir'de, usulsüz senet düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kent merkezinde otomobil alım satımı adı altında usulsüz senet düzenleyerek 8 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 4 şüphelinin yakalanması için Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği ile usulsüz düzenlenmiş 3 sahte senet ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O.B. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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