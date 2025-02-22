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        Nevşehir'de dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de, usulsüz senet düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:28
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        Nevşehir'de dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'de, usulsüz senet düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kent merkezinde otomobil alım satımı adı altında usulsüz senet düzenleyerek 8 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 4 şüphelinin yakalanması için Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği ile usulsüz düzenlenmiş 3 sahte senet ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O.B. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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