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        Nevşehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

        Nevşehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 09:49 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:00
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        Nevşehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
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        Nevşehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ile Gülşehir ilçesi ve Uçhisar beldesinde farklı tarihlerde ikamet ve iş yerinden hırsızlık olayının ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarınca kaydedilen yaklaşık 1600 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüpheliler C.K, Ş.K, F.Y. ve C.Y'nin Hatay'da ikamet ettiğini belirledi.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan C.K'nin evinde 2 bin 550 dolar, 4 bin 780 lira ile 7 altın bilezik, 11 çeyrek altın, 3 altın kolye, 2 altın küpe, 2 altın yüzük, 2 yarım altın, 14 gram altın, çeşitli ebatlarda 3 altın takı, cep saati, kesici alet ve tarihi eser olduğu değerlendirilen kama ele geçirildi.

        Niğde'de de hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen C.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 4 şüphelinin ikamet ve iş yerine girdikleri, odalarda arama yaptıkları, zanlılardan birinin fark ettiği kameranın açısını elindeki sopa ile değiştirdiği görülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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