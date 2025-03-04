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        Sanatçı Edip Akbayram için Avanos'taki evinin önünde anma etkinliği düzenlendi

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitiren Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram için Nevşehir'in Avanos ilçesindeki evinin önünde anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:47
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        Sanatçı Edip Akbayram için Avanos'taki evinin önünde anma etkinliği düzenlendi
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        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitiren Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram için Nevşehir'in Avanos ilçesindeki evinin önünde anma programı düzenlendi.

        Kızılırmak kenarındaki toplanma alanında bir araya gelen Akbayram’ın sevenleri, ellerinde karanfillerle ve üzerlerinde Akbayram’ın fotoğrafı ile "Unutmayacağız" yazılı pankart taşıyarak saygı yürüyüşü yaptı.

        Akbayram'ın Yukarı Mahalle’deki Edip Akbayram Caddesi'nde bulunan evine kadar yürüyen grup, evin önüne karanfil bırakarak hazırlanan anı defterine duygularını yazdı.

        Grup adına konuşan Arif Tandoğan, "Aldırma Gönül" şarkısının sözlerini okuyup, "Bir konser için geldi ve burayı beğenerek kaldı. Biz seni çok sevdik Edip abi. Sesin sürekli kulaklarımızda çınlayacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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