Nevşehir'de sağlıkta dijital entegrasyon sistemi incelendi

Nevşehir'de, sağlık hizmet birimleri arasında uygulamaya alınan dijital entegrasyon sisteminin değerlendirilmesi amacıyla sahada inceleme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmak ve koordinasyonu artırmak amacıyla yeni dijital bağlantı hizmetlerini devreye aldı.

Sistem sayesinde aile hekimlikleri ile sağlık merkezleri, hastanelerle entegre halde çalışarak tetkik istemlerini doğrudan iletebiliyor.

Bu kapsamda kentte uygulanan sistemin incelenmesi amacıyla İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Tartar ve beraberindeki Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cahit Yusuf Dönmez, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Tarık Akbaş, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Koçak ve Kozaklı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tarık Çetin, Kozaklı Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Tartar, uygulamanın hastaların işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde tamamlamasına katkı sunduğunu belirterek, "Aile hekimlerimiz röntgen, mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan hastanelerden talep edebiliyor. Hastalarımız poliklinik kaydı yaptırmadan muayenelerini yaptırabiliyor ve sonuçlar doğrudan aile hekimlerinin ekranına düşerek sürecin hızlanması sağlanıyor." ifadesini kullandı.