Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de sağlıkta dijital entegrasyon sistemi incelendi

        Nevşehir'de, sağlık hizmet birimleri arasında uygulamaya alınan dijital entegrasyon sisteminin değerlendirilmesi amacıyla sahada inceleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de sağlıkta dijital entegrasyon sistemi incelendi
        ABONE OL

        Nevşehir'de, sağlık hizmet birimleri arasında uygulamaya alınan dijital entegrasyon sisteminin değerlendirilmesi amacıyla sahada inceleme yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmak ve koordinasyonu artırmak amacıyla yeni dijital bağlantı hizmetlerini devreye aldı.

        Sistem sayesinde aile hekimlikleri ile sağlık merkezleri, hastanelerle entegre halde çalışarak tetkik istemlerini doğrudan iletebiliyor.

        Bu kapsamda kentte uygulanan sistemin incelenmesi amacıyla İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Tartar ve beraberindeki Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cahit Yusuf Dönmez, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Tarık Akbaş, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Koçak ve Kozaklı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tarık Çetin, Kozaklı Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürü Tartar, uygulamanın hastaların işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde tamamlamasına katkı sunduğunu belirterek, "Aile hekimlerimiz röntgen, mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan hastanelerden talep edebiliyor. Hastalarımız poliklinik kaydı yaptırmadan muayenelerini yaptırabiliyor ve sonuçlar doğrudan aile hekimlerinin ekranına düşerek sürecin hızlanması sağlanıyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Toz patlamasında iddianame hazırlandı!
        Toz patlamasında iddianame hazırlandı!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de 519 girişimci kadın mikrokredi desteğinden faydalandı
        Nevşehir'de 519 girişimci kadın mikrokredi desteğinden faydalandı
        Nevşehir'de otomobiliyle yol kenarındaki yayalara çarpan sürücü hakim karşı...
        Nevşehir'de otomobiliyle yol kenarındaki yayalara çarpan sürücü hakim karşı...
        NEVÜ'de "Yeşil Mutabakat ve Gençlik" konferansı düzenlendi
        NEVÜ'de "Yeşil Mutabakat ve Gençlik" konferansı düzenlendi
        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Nevşehir'de sanatçı Edip Akbayram için vefa yürüyüşü
        Nevşehir'de sanatçı Edip Akbayram için vefa yürüyüşü
        Sanatçı Edip Akbayram için Avanos'taki evinin önünde anma etkinliği düzenle...
        Sanatçı Edip Akbayram için Avanos'taki evinin önünde anma etkinliği düzenle...