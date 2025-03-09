Nevşehir'de Enderun usulüyle teravih kılındı

Nevşehir'de, Osmanlı dönemi geleneklerinden Enderun usulüyle teravih namazı eda edildi.

Enderun usulü teravih namazı, Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisinde, rekat aralarında ilahi, salavat, tekbirler eşliğinde beş ayrı makam icra edilerek kılındı.

Nevşehir Müftüsü Kazım Güzel, AA muhabirine, kentte ramazan ayı dolayısıyla özel bir programa şahitlik edildiğini belirtti.

Osmanlı geleceği olarak bilinen Enderun usulü teravihin gerçekleştirildiğini ifade eden Güzel, "Dörder rekat olarak kılınan teravih namazının aralarında ilahi ile farklı makamlara geçiliyor. Her dört rekatı ayrı imam kıldırarak 5 imam değişik makamlarla teravih kıldırmış oluyor. Makamlar genelde ramazanı şerifin ruhuna uygun cemaatin hislerini hareketlendirecek makamlardan oluşuyor. Enderun usulü teravih namazı her ne kadar sarayda başlanmışsa da toplumumuz tarafından Osmanlı'dan bugüne kadar benimsendi." dedi.

Kayseri Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya ise "Enderun usulüyle kılınan teravihe vatandaşımız ilgi gösteriyor. Özellikle duygusal makamlarla icra edilen teravih usulüdür. Bu teravihin icrası bize Osmanlı'dan miras kaldı. Mirasımızı canlı tutuyoruz. Tarihle olan bağlarımız, ibadetlerimize bile yansıyor. Halkımızın bu duygularını diriltme noktasında önemli bir hizmettir." ifadelerini kullandı.