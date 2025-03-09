Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de Enderun usulüyle teravih kılındı

        Nevşehir'de, Osmanlı dönemi geleneklerinden Enderun usulüyle teravih namazı eda edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 23:31 Güncelleme: 10.03.2025 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de Enderun usulüyle teravih kılındı
        ABONE OL

        Nevşehir'de, Osmanlı dönemi geleneklerinden Enderun usulüyle teravih namazı eda edildi.

        Enderun usulü teravih namazı, Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisinde, rekat aralarında ilahi, salavat, tekbirler eşliğinde beş ayrı makam icra edilerek kılındı.

        Nevşehir Müftüsü Kazım Güzel, AA muhabirine, kentte ramazan ayı dolayısıyla özel bir programa şahitlik edildiğini belirtti.

        Osmanlı geleceği olarak bilinen Enderun usulü teravihin gerçekleştirildiğini ifade eden Güzel, "Dörder rekat olarak kılınan teravih namazının aralarında ilahi ile farklı makamlara geçiliyor. Her dört rekatı ayrı imam kıldırarak 5 imam değişik makamlarla teravih kıldırmış oluyor. Makamlar genelde ramazanı şerifin ruhuna uygun cemaatin hislerini hareketlendirecek makamlardan oluşuyor. Enderun usulü teravih namazı her ne kadar sarayda başlanmışsa da toplumumuz tarafından Osmanlı'dan bugüne kadar benimsendi." dedi.

        Kayseri Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya ise "Enderun usulüyle kılınan teravihe vatandaşımız ilgi gösteriyor. Özellikle duygusal makamlarla icra edilen teravih usulüdür. Bu teravihin icrası bize Osmanlı'dan miras kaldı. Mirasımızı canlı tutuyoruz. Tarihle olan bağlarımız, ibadetlerimize bile yansıyor. Halkımızın bu duygularını diriltme noktasında önemli bir hizmettir." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        5 ülkeden DEAŞ'a karşı ortak mekanizma
        5 ülkeden DEAŞ'a karşı ortak mekanizma
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Hakem beni korkuttu!"
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        "Galatasaray'da sinerji üretimi düşük"
        "Galatasaray'da sinerji üretimi düşük"
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?

        Benzer Haberler

        Nevşehir Belediyespor- Amasyaspor: 2-2
        Nevşehir Belediyespor- Amasyaspor: 2-2
        Devlet desteğiyle kurduğu paketleme tesisinde 30 kişiyi istihdam ediyor
        Devlet desteğiyle kurduğu paketleme tesisinde 30 kişiyi istihdam ediyor
        Nevşehir'de bir kişi camide ölü bulundu
        Nevşehir'de bir kişi camide ölü bulundu
        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Nevşehir'de 109 yaşındaki kadına "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" ziyareti
        Nevşehir'de 109 yaşındaki kadına "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" ziyareti
        Dervişoğlu: Suriye'de yaşananlar yüreğimizi kanatıyor
        Dervişoğlu: Suriye'de yaşananlar yüreğimizi kanatıyor