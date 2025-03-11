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        Nevşehir'de minibüsle tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Nevşehir'de minibüsle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:54 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:03
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        Nevşehir'de minibüsle tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Nevşehir'de minibüsle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Özgür Ali G. idaresindeki 34 GEV 922 plakalı minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Sanayi Kavşağı'nda önünde seyreden Galip A'nın kullandığı 45 AKK 886 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Özgür Ali G. ile aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen yolcu, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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