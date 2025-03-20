Yanlışlıkla kan verilen hastanın ölümüne sebep olduğu öne sürülen hemşireye para cezası verildi

Nevşehir'de bir hastaya yanlışlıkla kan vererek yaşamını yitirmesine neden olduğu iddia edilen hemşire, 45 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Nevşehir 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık M.Y. katılmadı, sanık avukatı ile maktul Emine Ekinci'nin yakınları ve avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada, hastane çalışanları tanık olarak dinlendi.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Maktulün yakınları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık M.Y'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Hakim, daha sonra kararı para cezasına dönüştürerek, sanığın 45 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

- Olay

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde uyluk kemiği kırılması neticesi tedavi altına alınan Emine Ekinci (75), 12 Ağustos 2022'de kan transfüzyonu sırasında fenalaşmış, erişkin yoğun bakım servisindeki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Bir süre buradaki yoğun bakım servisinde tutulduktan sonra yaşamını yitiren Ekinci'ye yanlışlıkla kan verildiği öne sürülmüştü.