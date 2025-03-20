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        Yanlışlıkla kan verilen hastanın ölümüne sebep olduğu öne sürülen hemşireye para cezası verildi

        Nevşehir'de bir hastaya yanlışlıkla kan vererek yaşamını yitirmesine neden olduğu iddia edilen hemşire, 45 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:26 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:26
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        Yanlışlıkla kan verilen hastanın ölümüne sebep olduğu öne sürülen hemşireye para cezası verildi
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        Nevşehir'de bir hastaya yanlışlıkla kan vererek yaşamını yitirmesine neden olduğu iddia edilen hemşire, 45 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Nevşehir 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık M.Y. katılmadı, sanık avukatı ile maktul Emine Ekinci'nin yakınları ve avukatları ise salonda hazır bulundu.

        Duruşmada, hastane çalışanları tanık olarak dinlendi.

        Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Maktulün yakınları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık M.Y'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

        Hakim, daha sonra kararı para cezasına dönüştürerek, sanığın 45 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        - Olay

        Nevşehir Devlet Hastanesi'nde uyluk kemiği kırılması neticesi tedavi altına alınan Emine Ekinci (75), 12 Ağustos 2022'de kan transfüzyonu sırasında fenalaşmış, erişkin yoğun bakım servisindeki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Bir süre buradaki yoğun bakım servisinde tutulduktan sonra yaşamını yitiren Ekinci'ye yanlışlıkla kan verildiği öne sürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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