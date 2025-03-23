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        AK Parti Nevşehir Milletvekili Çalışkan, TÜGVA'nın paneline katıldı

        AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İhtisas Akademi Projesi kapsamında düzenlenen programa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 09:32 Güncelleme: 23.03.2025 - 09:35
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        AK Parti Nevşehir Milletvekili Çalışkan, TÜGVA'nın paneline katıldı
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        AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İhtisas Akademi Projesi kapsamında düzenlenen programa katıldı.

        TÜGVA Nevşehir Şubesi tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonunda düzenlenen panele katılan Çalışkan, Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki yeri ve Türkiye Yüzyılı konusunda sunum yaptı.

        Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Çalışkan, şunları söyledi:

        "Sadece topumuz, tüfeğimiz, İHA ve SİHA'larımız var demekten öte yetişmiş genç nüfusumuzun var olabilmesi için kültürel iktidara ihtiyacımız var. Türkiye'de bunu yapmak zorundayız. Şu anda 987 adet İHA'mız var. Bundan gurur duyup, övünüyoruz. Daha da artması gerekiyor. Çünkü birçok ülke için bu büyük bir caydırıcılık. Ama bizim sapasağlam ve kendini geliştirmiş gençlerimize de ihtiyacımız var."

        Milletvekili Çalışkan, Türkiye'nin dış politikada da güç sahibi olma konumunu koruduğunu kaydetti.

        Gazze'de sivillere yönelik katliam yapan İsrail'e destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykota devam edilmesi gerektiğini de vurgulayan Çalışkan, "Boykotların çok büyük önemi var. Bazı markalar ülkemizden çıkmak zorunda kaldı. Bazıları promosyonlar yapmaya kalktı." diye konuştu.

        Soru-cevap kısmının ardından program sona erdi.

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