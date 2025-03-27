Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Piyanosundan çıkan ezgileri geliştirdiği mobil oyunda kullandı

        RAMAZAN KÖSEDAĞ - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nuri Kerem Yılmaz , küçük yaşlardan itibaren çalmaya başladığı piyanodan çıkan ezgileri, tasarladığı mobil oyunda kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyanosundan çıkan ezgileri geliştirdiği mobil oyunda kullandı
        ABONE OL

        RAMAZAN KÖSEDAĞ - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nuri Kerem Yılmaz , küçük yaşlardan itibaren çalmaya başladığı piyanodan çıkan ezgileri, tasarladığı mobil oyunda kullandı.

        Henüz küçük yaşlarda keşfettiği müzisyenlerden etkilenerek piyanoya ilgi duymaya başlayan Yılmaz (20), babasının kendisine 18 yaşındayken hediye ettiği piyanoyla kendini geliştirdi.

        Hiçbir eğitim almadan sadece dinlediği müziklerden esinlenerek piyano çalmaya başlayan Yılmaz, bilgisayar mühendisliği eğitimi aldığı üç yılda edindiği bilgilerle tasarladığı mobil oyunu piyanosundan kaydettiği müziklerle zenginleştirdi.

        Yılmaz, AA muhabirine, piyanonun çocuk yaşlardan beri hayatında önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Beğendiğim parçaların videolarını izleyerek piyano çalmayı öğrendim. Basit müziklerle başladım. Bestelediğim birkaç müzik de var. Onları biraz daha geliştirip profesyonelliğe gitmek isterim." dedi.

        Piyanoyla yazılım projelerini zenginleştirmek istediğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Mühendislik fakültesi öğrencisi olduğum için yazılımla içli dışlıyım. Piyanoya olan ilgimi de yazılımla birleştirdim. Tasarladığım oyunlarıma kendi müziklerimi yükledim. Genel olarak kariyerimin olmasından dolayı değil sadece dinlediğim parçaları çalmak istiyordum. Kendimi piyanonun başında müzik çalarken hayal ediyordum. Piyanoyu almadan önce gözümü kapatarak hangi tuşa nasıl basıldığını düşünerek kendimi hazırladım. Bundan dolayı çalmaya başladığımda çok zorluk olmadı. Piyanoyu aldıktan henüz bir hafta sonra sevdiğim parçayı çalmaya başlamıştım. Eğer bir merakınız ve sevdiğiniz uğraşınız varsa onun peşinden koşun."

        - Ev arkadaşlarına motivasyon kaynağı oluyor

        Yılmaz'ın ev arkadaşlarından Japon Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisi Ahmet Utku Yılmaz (20) da arkadaşının piyano çalmasının kendilerine olumlu katkı sunduğunu söyledi.

        Özellikle sınav haftalarında piyanonun kendilerine çok iyi geldiğini dile getiren Yılmaz, "Sınav haftası odaklanmamıza yardımcı olabiliyor. Çaldığı parçalar gerçekten güzel. Kendi kendini yetiştirmiş olmasına rağmen iyi çalabiliyor. Sınavlara çalışırken, ruhumuzu dinlendiren bir müziğin çalması gayet verimli çalışma ortamı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        İç Mimarlık 1. sınıf öğrencisi Emrullah Talha Borucu da (18) evde piyano çalınmasının motivasyonlarına katkı sağladığını ve farklı hissettirdiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti

        Benzer Haberler

        Bayramda Kapadokya'da yüzde 80 doluluk beklentisi
        Bayramda Kapadokya'da yüzde 80 doluluk beklentisi
        Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden ilçe belediyelerine eğitim
        Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden ilçe belediyelerine eğitim
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: 81 ildeki tüm şubelerimizin her birine a...
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: 81 ildeki tüm şubelerimizin her birine a...
        Türk Kızılayın 46'ncı aşevi Nevşehir'de açıldı
        Türk Kızılayın 46'ncı aşevi Nevşehir'de açıldı