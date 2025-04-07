Nevşehir'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Aralarında husumet bulunan E.K. (62) ile çıkan tartışmada bıçakla yaralanan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde yaklaşık bir aydır enfeksiyon tedavisi gören Bostancı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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