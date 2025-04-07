Nevşehir'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Nevşehir'in Avanos ilçesinde geçen ay çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde geçen ay çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Aralarında husumet bulunan E.K. (62) ile çıkan tartışmada bıçakla yaralanan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde yaklaşık bir aydır enfeksiyon tedavisi gören Bostancı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli E.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.