Polis memuru iş stresini boş zamanlarında ahşap yakma sanatıyla atıyor

RAMAZAN KÖSEDAĞ - Nevşehir'de görev yapan 52 yaşındaki polis memuru Faruk Nafiz Kaşkaya, iş stresinden uzaklaşmak ve rahatlamak amacıyla 4 yıldır boş zamanlarında ahşap yakma sanatıyla ilgileniyor.

Kaşkaya, 2007'de tayin olduğu Nevşehir'deki Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi'nde ahşap yakma kursuna katıldı.

Eğitiminin ardından atölyeye dönüştürdüğü evinin bir odasında mesai sonrası ve izin günlerinde yeni hobisine yoğunlaşan Kaşkaya, bölgenin doğal güzelliklerini ve farklı figürleri ahşaba işlemeye başladı.

Polis memuru Kaşkaya, AA muhabirine, çocukluk yıllarında sağlık memuru babasının hobi amaçlı çizdiği resimlerden etkilendiğini söyledi.

- "Mesleğimden memnunum ve severek yapıyorum"

Hayatın olağan stresinden uzaklaşmak için sanatla buluştuğunu, aldığı eğitimin ardından ahşap yakma sanatıyla eserler ürettiğini anlatan Kaşkaya, şöyle konuştu:

"Emniyet teşkilatımız insanlarımıza yardımcı oluyor. Yolda kalmışa ve yardıma muhtaçlara el uzattığımız zaman bunun mutluluğu ve huzuru var. Bu mutluluğu yakaladığınız zaman gerçekten de çok güzel bir iş yaptığınız için seviniyorsunuz. Bundan dolayı mesleğimden memnunum ve severek yapıyorum. İşimi daha iyi yapabilmem için kafamın rahat olması lazım. Bundan dolayı hobi olarak bu sanatı yapıyorum. Rahatlamamı sağlıyor. Ahşap yakan makinemizle kavak, huş ve dişbudak ağaçlarından yapılan kontrplakları yakıp desen vererek kara kalem çalışması gibi gerçekleştiriyorum. Bazı eserler dikkat ve özen istiyor. Ayrıntıları yakalamak bayağı bir zamanımızı alıyor."

- "Hobi amaçlı yaptığım için ufkumuz açık"

Tablolarında Kapadokya'nın simgelerine de yer verdiğini aktaran Kaşkaya, "Kapadokya yöresine ait anahtarlıklar, tepsi ve saat tasarlıyorum. Aklıma geldikçe yeni şeyler tasarlamaya çalışıyorum. Hobi amaçlı yaptığım için ufkumuz açık. Ne istersen, özgün olarak yapabiliyorsun. Hayvanları da sevdiğim için bunlara biraz daha fazla çalışıyorum." diye konuştu.