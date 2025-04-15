KAPEM'de bir yılda 1340 kişi eğitim gördü

Nevşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kapadokya Eğitim Merkezinde (KAPEM) dil, spor, sanat ve kültür alanlarındaki 26 farklı branşta bir yılda 1340 kişiye eğitim verildi.

Paşa Konağı Hizmet Binasında faaliyet gösteren KAPEM'de, vatandaşlara yeni bilgi ve beceriler kazandırılması amacıyla ücretsiz eğitim kursları düzenleniyor.

KAPEM'de uzman eğiticiler tarafından, bilgisayar operatörlüğünden, Japonca, İngilizce, Fransızca ve Almanca dil eğitimlerine, diksiyon ve spikerlik kurslarından, halı dokuma, kaligrafi ve ahşap yakma eğitimlerine kadar 26 branşta kurslar düzenleniyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada, KAPEM'in kursiyer eğitimi ile nitelikli istihdama katkı sunduğunu ifade etti.

Arı, kursları başarıyla tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildiğini belirtti.