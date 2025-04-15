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        Nevşehir'de öğrencilerin faydalanacağı kütüphane hizmete açıldı

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyündeki okulda hazırlanan kütüphane törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:13 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:16
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        Nevşehir'de öğrencilerin faydalanacağı kütüphane hizmete açıldı
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        Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyündeki okulda hazırlanan kütüphane törenle açıldı.

        Genç Nevşehirliler Derneği tarafından Karacaören Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilerin eğitim ve öğretimine destek amacıyla oluşturulan kütüphanenin açılışı için tören düzenlendi.

        Törende konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, eğitimin toplumun temel taşı olduğunu ifade etti.

        Kütüphanenin çocukların ufkunu genişletecek ve hayallerine köprü olacak bir eser olduğunu belirten Fidan, destek sunanlara teşekkür etti.

        Genç Nevşehirliler Derneği Başkanı Ziya Ağca ise yürüttükleri çalışmalarla farklı okullarda daha önce kütüphaneler açtıklarını belirtti.

        Bu kütüphanenin sadece kitapların değil, emeklerin, hayallerin ve dayanışmanın simgesi olduğunu kaydeden Ağca, "Sevgili çocuklar, bu kitaplar sizin geleceğinizdir. Okuyun, büyüyün ve geleceğin yıldızları olun." dedi.

        Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı Vali Fidan ve diğer katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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