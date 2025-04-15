Nevşehir'de öğrencilerin faydalanacağı kütüphane hizmete açıldı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyündeki okulda hazırlanan kütüphane törenle açıldı.

Genç Nevşehirliler Derneği tarafından Karacaören Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilerin eğitim ve öğretimine destek amacıyla oluşturulan kütüphanenin açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, eğitimin toplumun temel taşı olduğunu ifade etti.

Kütüphanenin çocukların ufkunu genişletecek ve hayallerine köprü olacak bir eser olduğunu belirten Fidan, destek sunanlara teşekkür etti.

Genç Nevşehirliler Derneği Başkanı Ziya Ağca ise yürüttükleri çalışmalarla farklı okullarda daha önce kütüphaneler açtıklarını belirtti.

Bu kütüphanenin sadece kitapların değil, emeklerin, hayallerin ve dayanışmanın simgesi olduğunu kaydeden Ağca, "Sevgili çocuklar, bu kitaplar sizin geleceğinizdir. Okuyun, büyüyün ve geleceğin yıldızları olun." dedi.